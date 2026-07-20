Stasera in TV, i canali italiani offrono una vasta scelta di programmi: un film di successo, una serie tv popolare, un talk show di attualità e una partita di calcio. La programmazione si estende anche a documentari e programmi di intrattenimento, con orari distribuiti nel corso della serata. La proposta si rivolge a diversi gusti e interessi, garantendo un’ampia varietà di opzioni per gli spettatori.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il giovane Montalbano. Fiction - In onda alle 21:30. PRESENTAZIONE FICTION La serie, prodotta da Rai Fiction e Palomar, si pone come "prequel" alle storie che hanno visto, con strepitoso successo, Luca Zingaretti portare sul piccolo schermo il famoso commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. Lo scrittore, insieme a Francesco Bruni, firma il soggetto di questa produzione che attinge, ancora una volta, ai suoi racconti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — lunedì 20 luglio 2026

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Maria Goretti - Lunedì 6 luglio in prima serata su TV2000

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