Stasera in TV, lunedì 6 luglio 2026, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di contenuti, tra film, serie TV, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione include diverse proposte per tutte le fasce di pubblico, con offerte che spaziano dalle pellicole cinematografiche alle trasmissioni di approfondimento e eventi sportivi. La scelta varia tra canali generalisti e specializzati, garantendo una serata ricca di opzioni.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 2. Boss in incognito. Real TV - In onda alle 21:20. Protagonista del secondo appuntamento sarà Francesca Lonigro, direttrice commerciale di Lonigro Fruit, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di uva da tavola. Con sede a Noicattaro (Bari), Lonigro Fruit dispone di 11 ettari di terreni coltivati e la sua uva viene venduta in tutta Italia ed esportata in tutta Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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