Notizia in breve

Stasera in TV, lunedì 13 luglio 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di programmi. Sono in programmazione film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione si distingue per l’offerta diversificata, senza particolari variazioni rispetto alle giornate precedenti. Non sono segnalate interruzioni o eventi straordinari.