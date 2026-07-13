Stasera in TV — lunedì 13 luglio 2026
Stasera in TV, lunedì 13 luglio 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di programmi. Sono in programmazione film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione si distingue per l’offerta diversificata, senza particolari variazioni rispetto alle giornate precedenti. Non sono segnalate interruzioni o eventi straordinari.
Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. La Partita del Cuore 2026. Evento - In onda alle 21:30. Lo Stadio Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia" dell'Aquila ospiterà la 35a edizione della Partita del Cuore. L'appuntamento unisce il pubblico ai protagonisti dello spettacolo con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare a cause benefiche.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Maria Goretti - Lunedì 6 luglio in prima serata su TV2000
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