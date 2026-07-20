Stangata Ue ad AliExpress multa da 550 milioni per la vendita di prodotti illegali o contraffatti Cosa succede ora

L’Unione Europea ha inflitto una multa di 550 milioni di euro a AliExpress, piattaforma di e-commerce cinese, per aver venduto prodotti considerati illegali o contraffatti. La sanzione è legata alla violazione delle norme europee sui servizi digitali, che regolamentano le responsabilità delle piattaforme online nella gestione dei contenuti e delle vendite. La decisione segue controlli e verifiche condotte dalle autorità europee sui prodotti venduti sulla piattaforma. Non sono stati comunicati dettagli sulle misure correttive o sui tempi di pagamento della multa.

La piattaforma di e-commerce cinese AliExpress è stata multata dall’Unione europea per 550 milioni di euro per aver violato gli obblighi previsti dalla normativa Ue sui servizi digitali. Si tratta della sanzione più elevata mai comminata dalla Commissione europea nel quadro del Digital Services Act entrato in vigore nel 2023, superando quelle già comminate a X di Elon Musk e all’altro colosso cinese dell’e-commerce, Temu. Secondo l’esecutivo Ue, AliExpress non avrebbe valutato e mitigato diligentemente i rischi relativi alla vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti sulla piattaforma di e-commerce. Ora AliExpress ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano d’azione con una serie di misure per porre rimedio alle violazioni contestate. 🔗 Leggi su Open.online

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