Stangata rifiuti | la Giunta dà il via libera all’aumento Tari ora in Consiglio

La Giunta comunale ha approvato l’aumento della Tari, che ora sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio. La decisione comporta un incremento delle tariffe per i cittadini, che si rifletterà sulle bollette. La manovra finanziaria del Comune di Avellino prevede quindi un aumento dei costi per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di coprire le spese del servizio. La delibera è passata dalla Giunta e sarà discussa in sede consiliare.

Tempo di lettura: 3 minuti La manovra finanziaria del Comune di Avellino si appresta a varcare la soglia dell’aula consiliare, portando con sé una certezza che graverà direttamente sulle tasche dei cittadini: il rincaro della TARI. La Giunta comunale ha infatti siglato il via libera al provvedimento che sancisce l’aumento della tassa sui rifiuti, trasmettendo l’atto a l Consiglio comunale, che sarà chiamato a deliberare e a esprimersi definitivamente nella seduta cruciale del prossimo 24 luglio. A dare l’annuncio e a confermare la nota dolente per i contribuenti è l’assessore al Bilancio e ai Tributi, Rosalia Iandiorio. « L’aumento purtroppo c’è», ha dichiarato l’esponente dell’esecutivo, blindando però la scelta dietro il paravento delle normative vigenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sassari, nuovi costi per i rifiuti: Tari in aumento di 500.000 euroA Sassari, i costi relativi alla gestione dei rifiuti sono cresciuti di circa 500.

L’aumento dei biglietti di Trenord divide la Regione: “Il Consiglio ha votato compatto contro i rincari dei mezzi pubblici, la Giunta faccia marcia indietro”Il Consiglio regionale ha approvato una mozione che chiede alla Giunta di fare marcia indietro sugli aumenti dei biglietti e degli abbonamenti del...

Temi più discussi: Stangata rifiuti, sindaci Pd fanno a gara per smarcarsi: ma gli aumenti sono per tutti. E non c'entra il porta a porta; Sicurezza sul lavoro, stangata da 5.700 euro all’azienda di raccolta rifiuti a Santa Teresa; Stangata rifiuti, anche Modena volta pagina contro Mezzetti e Bagni: 'Garanti di Hera'; Tari a Cagliari: Paghiamo il doppio della media nazionale per una città sporca.

Stangata rifiuti, sindaci Pd fanno a gara per smarcarsi: ma gli aumenti sono per tutti. E non c'entra il porta a portaIl Punto: Il voto pilatesco di Castelnuovo, guidato dal sindaco Massimo Paradisi, che è anche segretario provinciale Pd, dimostra la rinuncia dei Dem a costruire per tempo una condivisione di intenti ... lapressa.it

Stangata rifiuti, anche Modena volta pagina contro Mezzetti e Bagni: 'Garanti di Hera''Atersir presieduta dall’ineffabile sindaca di Soliera, dovrebbe tutelare gli utenti ma, di fatto, è garante degli interessi di Hera' 'Eccoci servito un enorme aumento delle tariffe dei rifiuti. lapressa.it