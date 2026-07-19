Il Consiglio regionale ha approvato una mozione che chiede alla Giunta di fare marcia indietro sugli aumenti dei biglietti e degli abbonamenti del trasporto pubblico. La decisione è stata presa in seguito all’annuncio di Trenord di aumentare i prezzi, che ha suscitato reazioni di dissenso tra i consiglieri. La mozione è stata approvata con voto compatto, chiedendo di mantenere le tariffe attuali. La Giunta non si è ancora espressa ufficialmente sulla questione.

Milano, 19 luglio 2026 – “L’aumento di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico è contrario a quanto aveva deciso il Consiglio regionale il 15 gennaio scorso”. A denunciarlo è Simone Negri, consigliere regionale del Pd, dopo la delibera con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha approvato il rincaro delle tariffe del servizio ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale a partire dal primo settembre. Nel dettaglio, come già iportato, i titoli di viaggio di Trenord aumenteranno del 3,889%, mentre per quanto riguarda bus, tram e metropolitane il ritocco è dell’1,857% ma in questo caso i Comuni, di concerto con l’Agenzia di bacino del Trasporto Pubblico Locale della quale fanno parte, possono decidere se rincarare a loro volta le tariffe dei titoli di viaggio o se coprire l’aumento percentuale con risorse proprie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’aumento dei biglietti di Trenord divide la Regione: “Il Consiglio ha votato compatto contro i rincari dei mezzi pubblici, la Giunta faccia marcia indietro”

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