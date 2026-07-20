Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto 84 punti base all'apertura del 20 luglio, il livello più alto dalla crisi di marzo. I rendimenti dei titoli italiani si avvicinano al 4%. L'aumento dello spread coincide con una maggiore instabilità in Medio Oriente e un intensificarsi dei combattimenti tra Iran e Stati Uniti.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha toccato quota 84 punti base in apertura del 20 luglio. Si tratta del livello più alto dalla crisi di marzo, e arriva anche in questo caso in concomitanza con l’aumento dell’instabilità in Medio Oriente e l’intensificarsi dei combattimenti tra Iran e Usa. I rendimenti si sono portati brevemente oltre il 4% in apertura, raggiungendo i livelli di marzo, per poi tornare appena sotto alla soglia che, prima di questa crisi, non veniva raggiunta da due anni. Alle prossime aste dei Btp manca poco meno di una settimana. Lo spread non si ferma e i rendimenti toccano quote record. L’ultima volta che lo spread aveva toccato quota 84 punti base Donald Trump ventilava un’invasione di terra delle coste iraniane del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread tra Btp e Bund ancora in crescita a 84 punti base, i rendimenti sfiorano il 4%

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