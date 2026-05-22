Spread Btp-Bund a 75 punti base e rendimenti al 3,81% il Governo prepara i nuovi Btp

Nella giornata del 22 maggio, i mercati finanziari hanno mostrato stabilità, con lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi che si mantiene a 75 punti base. I rendimenti sui Btp italiani sono saliti al 3,81 per cento, mentre il Governo si prepara a emettere nuovi titoli di stato. La situazione riflette un quadro di fiducia nei mercati e un’attesa per le prossime emissioni di debito pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L'apertura dei mercati finanziari del 22 maggio si è rivelata stabile per lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. Il differenziale è rimasto fermo ai livelli di ieri, 21 maggio, 75 punti base. A calare sono stati i rendimenti di entrambi i titoli di Stato, con quelli del Tesoro che hanno sfiorato quota 3,80%. Il Governo ha inoltre annunciato, nella giornata di ieri, una nuova emissione di Btp riservati ai risparmiatori retail, quindi ai privati. Si tratta dei Bpt Italia Sì, che saranno indicizzati all'inflazione, ma avranno una cedola minima che verrà annunciata nei prossimi giorni, poco prima dell'asta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 75 punti base e rendimenti al 3,81%, il Governo prepara i nuovi Btp ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BTP a 75 punti | Piazza Affari crolla, lo spread non segue Sullo stesso argomento Spread Btp-Bund a 81 punti base, rendimenti in crescita nel giorno dell’asta dei BtpL’ultima apertura della settimana dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è negativa. Spread Btp-Bund in calo a 75 punti base, rendimenti al 3,85% in aperturaLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è sceso a 75 punti base all’apertura dei mercati finanziari di giovedì 21 maggio. Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 73 punti. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,79% #ANSA x.com Spread Btp-Bund in calo a 73 punti: rendimento decennale italiano al 3,79%Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi nella giornata del 22 maggio 2026, con il differenziale che si è attestato a 73 punti base a Milano. Un segnale positivo per i mercati, accompagn ... it.blastingnews.com Spread Btp-Bund in calo a 75 punti base, rendimenti al 3,85% in aperturaÈ tornato a scendere in apertura lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi, dopo che Trump ha parlato di una possibile intesa con l’Iran ... quifinanza.it