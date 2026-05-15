Spread Btp-Bund in risalita a 77 punti base rendimenti in crescita al 3,86%

Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi è aumentato a 77 punti base, con i rendimenti dei Btp decennali italiani in crescita al 3,86%. I titoli di riferimento di entrambi i Paesi hanno mostrato un allargamento della differenza di prezzo, innescando un rialzo dei rendimenti italiani più marcato rispetto a quelli tedeschi. La variazione si registra all'apertura del 15 maggio, riflettendo un aumento della differenza tra i rendimenti dei due strumenti di debito.

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Torna a crescere in apertura del 15 maggio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi. I titoli benchmark a 10 anni dei due Paesi hanno fatto registrare una distanza di 77 punti base, dovuta a un rialzo dei rendimenti dei Btp più alto rispetto a quello subito dalla controparte tedesca. Si allontanano quindi sempre di più i livelli di rendimento raggiungi a inizio settimana, anche se lo spread rimane grosso modo sotto controllo. Le aste di maggio dei Btp e dei Bot hanno registrato, in alcuni casi, una domanda meno alta del previsto, che non ha aiutato a stabilizzare i mercati obbligazionari. Spread Btp-Bund in aumento, rendimenti vicini ai massimi settimanali Nuovo balzo dello spread nell'ultima giornata di una settimana particolarmente volatile per il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in risalita a 77 punti base, rendimenti in crescita al 3,86% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spread Btp-Bund in aumento a 86 punti base, balzo dei rendimenti a 3,77%Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha guadagnato più di 20 punti in una settimana. Spread Btp-Bund a 76 punti base, rendimenti in leggero aumento a 3,77%Nei primi minuti dall’apertura dei mercati obbligazionari il 16 aprile lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile a... #ULTIMORA | Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta in calo a 73 punti, dai 74 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di sette punti base al 3,77% e quello tedesco al 3,04 per cento. - Ultima ora - Ansa.it - #ANSA ansa.it/sito/notizi x.com Spread Btp-Bund a 75 punti, dalle aste 17,5 miliardi di euro: i rendimentiCala ancora lo spread tra Btp e Bund, mentre dalle aste di inizio maggio lo Stato ha ricavato 17,5 miliardi di euro: i rendimenti ... quifinanza.it Spread Btp-Bund a 77 punti base, i rendimenti nel giorno dell’emissioneNella giornata della seconda emissione di titoli di maggio, lo spread tra Btp e Bund è rimasto sostanzialmente stabile a 77 punti base ... quifinanza.it Btp, xeon e poi? reddit