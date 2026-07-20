Sposi escono dalla chiesa e trovano Alfa con la chitarra | cosa è successo a Bari e perché la wedding planner non ci crede

Dopo aver lasciato la chiesa, una coppia ha incontrato un musicista che suonava la chitarra per strada, creando un momento inatteso. La scena si è svolta a Bari e ha coinvolto un uomo con uno strumento a tracolla. La wedding planner coinvolta non crede a un possibile accordo tra il musicista e gli sposi, ritenendo l’evento del tutto casuale. La situazione ha portato a un momento di spontaneità che nessuna pianificazione avrebbe potuto prevedere.

Ci sono momenti che nessun wedding planner potrebbe mai programmare. Attimi di pura magia che nascono dalla casualità, dall’incontro fortuito, da una chitarra portata a tracolla mentre si cammina per le strade di una città. È quello che è successo il 17 luglio 2026 a Bari Vecchia, davanti alla maestosa cattedrale di San Sabino, quando Andrea De Filippi, in arte Alfa, ha trasformato il matrimonio di Carlo Narcisi e Natasha Damiani in qualcosa di irripetibile. Il cantante genovese, 26 anni, si trovava in città per il suo concerto serale alla Fiera del Levante. Come spesso accade agli artisti prima di salire su un palco davanti a migliaia di persone, Alfa aveva deciso di immergersi nell’atmosfera locale, passeggiando tra i vicoli del centro storico barese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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