Dua Lipa e Callum Turner le nozze in Sicilia con la wedding planner di Fedez e Chiara Ferragni | dove sarà la festa blindata e chi ci sarà – Il video

Dua Lipa e Callum Turner hanno celebrato un matrimonio civile a Londra il 30 maggio e si preparano a proseguire le celebrazioni in Italia. La cerimonia nella regione siciliana sarà organizzata da una wedding planner nota per aver lavorato con altre coppie famose. La festa in Italia sarà blindata, con misure di sicurezza e restrizioni sugli accessi. La location e i partecipanti non sono stati resi pubblici.

Dopo il matrimonio con rito civile molto riservato di ieri 30 maggio a Londra, Dua Lipa e Callum Turner si preparano a continuare i festeggiamenti in Italia. Secondo quanto riportato dal The Sun, i due si sarebbero sposati legalmente in una cerimonia intima presso il municipio di Old Marylebone, nel cuore di Londra, circondati da pochissimi amici e familiari. Una celebrazione sobria e quasi invisibile ai passanti, che contrasta con il programma di festeggiamenti previsto nei prossimi giorni in Sicilia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) Il rito civile a Londra. La coppia si sarebbe sposata presso l’Old Marylebone Register Office di Londra, in un contesto estremamente riservato e con una presenza ridotta a pochi familiari e amici stretti. 🔗 Leggi su Open.online

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Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, ora tre giorni di festeggiamenti a Palermo

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