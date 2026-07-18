Posso suonare per gli sposi? spunta Alfa a un matrimonio a Bari vecchia La sposa non ci crede parte il karaoke – Il video

Un cantante si presenta al matrimonio di una coppia appena uscita dalla chiesa, chiedendo di poter suonare per gli sposi. La wedding planner, presente sul posto, acconsente senza esitazioni. Il cantante si avvicina con la chitarra e chiede di dedicare una canzone agli sposi, che assistono sorpresi. La scena si svolge sul sagrato della cattedrale di Bari, dove i novelli sposi sono stati accolti dal musicista.

«Posso dedicare una canzone agli sposi?» ha chiesto Alfa alla wedding planner Valentina Carella che non se l’è fatto ripetere due volte. Sul sagrato della Cattedrale di San Sabino a Bari sono appena usciti dalla chiesa Carlo Narcisi e Natasha Damiani, freschi sposi che si sono visti davanti il cantante con tanto di chitarra. Andrea De Filippi girovagava per le strade di Bari vecchia in vista di un concerto e si ritrovato per caso a cerimonia conclusa. A quel punto il momento per lui è sembrato perdetto: imbracciata la chitarra, ha iniziato a suonare “Il filo rosso”, accompagnato da tutti gli invitati e dai passanti incuriositi. Per la Carillon. 🔗 Leggi su Open.online

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