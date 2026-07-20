Sport d’estate? Ricordati la salute di denti e gengive per migliorare le prestazioni

Durante l’estate, si consiglia di prestare attenzione alla salute di denti e gengive anche durante l’attività sportiva. Prima di allenarsi, bisogna pianificare lo sforzo considerando età, condizioni fisiche e benessere generale. È importante fare un riscaldamento adeguato prima di iniziare l’attività fisica vera e propria, che può variare a seconda delle esigenze individuali.

Allenamento. Programmazione dello sforzo, in base alle condizioni psicofisiche, all’età e allo stato di benessere. Riscaldamento come si conviene. Poi si può iniziare con l’attività fisica. Ma attenzione. Non bisogna pensare solo ai muscoli, alle articolazioni, al coordinamento. Per predisporsi al meglio, infatti, bisogna prestare attenzione all’igiene orale. Perché la bocca sana conta, eccome. Le conoscenze più attuali parlano chiaro: la salute orale influenza direttamente la performance sportiva trasformando la bocca in un alleato o in un nemico, non solo per campioni da podio, ma anche per semplici appassionati di sport. È quanto emerge da un recente rapporto di Economist Enterprise, divisione di ricerca di The Economist, sull’impatto della salute orale sulle prestazioni atletiche, promosso dalla Federazione Europea di Parodontologia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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