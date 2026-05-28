Parte ‘Attivamente’ | una giornata all’insegna dello sport per migliorare la salute mentale

Sabato 30, presso Factory Grisù e il parco Giordano Bruno, si svolge l’evento ‘Attivamente’, parte del progetto ‘Abc of mental health’. La giornata prevede momenti di attività sportiva con l’obiettivo di promuovere il benessere mentale attraverso il movimento. L’iniziativa include sessioni di sport e momenti di aggregazione, con l’intento di sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica per la salute mentale. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età.

La salute e il benessere mentale sono strettamente legati al movimento e all’attività sportiva. Infatti, ‘Attivamente’ è un evento inserito all’interno del progetto ‘Abc of mental health’ che si svolgerà, sabato 30 presso Factory Grisù e parco Giordano Bruno, in due momenti di aggregazione e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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