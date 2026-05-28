Non solo polmoni | il fumo può distruggere anche gengive e denti In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco gli esperti spiegano i danni nascosti del tabacco sulla salute orale e i segnali da non ignorare

Notizia in breve

Durante la Giornata Mondiale senza tabacco, si è parlato dei danni del fumo anche alla bocca. Gli esperti hanno spiegato che il tabacco può danneggiare gengive e denti, causando problemi che spesso vengono trascurati. Sono stati evidenziati segnali come sanguinamento gengivale, infiammazioni e perdita di denti, che indicano danni nascosti causati dal fumo.