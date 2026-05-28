Non solo polmoni | il fumo può distruggere anche gengive e denti In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco gli esperti spiegano i danni nascosti del tabacco sulla salute orale e i segnali da non ignorare

Da iodonna.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Giornata Mondiale senza tabacco, si è parlato dei danni del fumo anche alla bocca. Gli esperti hanno spiegato che il tabacco può danneggiare gengive e denti, causando problemi che spesso vengono trascurati. Sono stati evidenziati segnali come sanguinamento gengivale, infiammazioni e perdita di denti, che indicano danni nascosti causati dal fumo.

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Q uando si pensa ai danni del fumo, vengono subito in mente i polmoni, il cuore o la pelle. Molto meno spesso la bocca. Eppure è proprio lì che il tabacco può lasciare alcuni dei danni più profondi e silenziosi: gengive che si ritirano, denti che perdono sostegno, ferite che guariscono più lentamente e, in alcuni casi, lesioni che non andrebbero mai sottovalutate. In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco del 31 maggio, il dottor Massimiliano Rea, odontoiatra del Poliambulatorio Medico Odontoiatrico ERREESSE di Ferrara, richiama l’attenzione su un aspetto ancora poco considerato: il legame tra fumo, salute orale e rischio di lesioni precancerose. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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