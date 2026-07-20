Un uomo di origini indiane sikh è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione dal tribunale di Cuneo per aver maltrattato la moglie. La vicenda riguarda un episodio in cui l’uomo ha spinto la testa della moglie nel water. Secondo il pm, i comportamenti violenti sarebbero stati influenzati da una tradizione culturale condivisa dalla coppia. La sentenza è stata emessa dopo il processo.

C'era "una tradizione culturale a cui sia lui che lei si sono conformati", secondo il pm, a monte dei maltrattamenti per i quali un indiano sikh è stato condannato a due anni e sei mesi dal tribunale di Cuneo. A processo è finito dopo la denuncia della moglie che raccontava, fra l'altro, di essere stata in un'occasione "trascinata per i capelli, percossa, spinta con la testa nel wc dell'abitazione e successivamente cacciata di casa in orario notturno". Il sostituto procuratore Francesca Lombardi aveva chiesto per l'uomo una condanna a tre anni e sei mesi., "La donna parla di una 'violenza piccola', un tratto di normalizzazione della violenza subita", ha sottolineato il pm. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Spinge la testa della moglie nel wc, condannato per maltrattamenti a Cuneo

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