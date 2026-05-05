Condannato per maltrattamenti perseguita la moglie che cambia città | Ho paura

Un uomo di 49 anni, residente a Foligno, è stato condannato per maltrattamenti in famiglia e, secondo le accuse, avrebbe continuato a perseguitare l'ex moglie anche dopo la sentenza. La donna ha riferito di aver cambiato città a causa della paura di ulteriori minacce e comportamenti persecutori. L'uomo è assistito dall'avvocato Guido Bacino, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori episodi di molestia.