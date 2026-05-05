Condannato per maltrattamenti perseguita la moglie che cambia città | Ho paura
Un uomo di 49 anni, residente a Foligno, è stato condannato per maltrattamenti in famiglia e, secondo le accuse, avrebbe continuato a perseguitare l'ex moglie anche dopo la sentenza. La donna ha riferito di aver cambiato città a causa della paura di ulteriori minacce e comportamenti persecutori. L'uomo è assistito dall'avvocato Guido Bacino, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori episodi di molestia.
Un 49enne di Foligno difeso dall'avvocato Guido Bacino, è accusato di aver perseguitato la l'ex moglie anche dopo essere già stato condannato per maltrattamenti in famiglia.Secondo la Procura di Perugia l'uomo avrebbe messo in atto una serie di condotte persecutorie nei confronti della ex moglie.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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