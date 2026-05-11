Trascina la moglie fuori dal ristorante il giorno di San Valentino | condannato per maltrattamenti
Un uomo è stato condannato dopo aver aggredito la moglie durante una cena di San Valentino. Secondo quanto ricostruito, l'uomo le avrebbe dato uno schiaffo, l'avrebbe trascinata fuori dal locale fino al furgone e le avrebbe rivolto minacce di morte. L'episodio si è verificato in una località delle Marche e ha portato alla condanna dell'uomo per maltrattamenti.
ANCONA – L'aveva presa a schiaffi, trascinata fuori dal ristorante fino al furgone e le aveva urlato: “Ti ammazzo, ti faccio fuori”. Era il 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino, a Senigallia. Vittima una donna. Per quell’episodio e per le minacce ai figli, un 36enne di Chiaravalle (Ancona).🔗 Leggi su Anconatoday.it
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