Trascina la moglie fuori dal ristorante il giorno di San Valentino | condannato per maltrattamenti

Un uomo è stato condannato dopo aver aggredito la moglie durante una cena di San Valentino. Secondo quanto ricostruito, l'uomo le avrebbe dato uno schiaffo, l'avrebbe trascinata fuori dal locale fino al furgone e le avrebbe rivolto minacce di morte. L'episodio si è verificato in una località delle Marche e ha portato alla condanna dell'uomo per maltrattamenti.

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