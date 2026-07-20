Spese per l’assistenza agli anziani cosa si può detrarre dalla dichiarazione dei redditi e quali sono i requisiti

Notizia in breve

Una recente guida chiarisce quali spese per l’assistenza agli anziani sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. Sono comprese quelle sostenute per l’assistenza domiciliare, le cure mediche e l’assistenza personale, purché documentate con fatture o ricevute. Per poter usufruire delle detrazioni, è necessario rispettare determinati requisiti, tra cui il pagamento tramite strumenti tracciabili e la presenza di certificazioni mediche che attestino la condizione di non autosufficienza.