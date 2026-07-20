Spese per l’assistenza agli anziani cosa si può detrarre dalla dichiarazione dei redditi e quali sono i requisiti

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una recente guida chiarisce quali spese per l’assistenza agli anziani sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. Sono comprese quelle sostenute per l’assistenza domiciliare, le cure mediche e l’assistenza personale, purché documentate con fatture o ricevute. Per poter usufruire delle detrazioni, è necessario rispettare determinati requisiti, tra cui il pagamento tramite strumenti tracciabili e la presenza di certificazioni mediche che attestino la condizione di non autosufficienza.

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Per molti cittadini la gestione della quotidianità domestica e la cura dei propri familiari in età avanzata rappresentano non solo un carico emotivo e organizzativo imponente, ma anche un investimento economico gravoso. Il bilancio delle famiglie italiane è sempre più appesantito dai costi legati alla cura delle persone non più autosufficienti, una realtà che si scontra quotidianamente con le scadenze del calendario fiscale. Quando si affronta la compilazione della dichiarazione dei redditi, emerge la necessità di comprendere a fondo gli strumenti messi a disposizione dallo Stato per alleggerire questa pressione finanziaria. Le agevolazioni previste per l’assistenza anziani si muovono lungo una linea di demarcazione fondamentale, che separa le detrazioni fiscali dirette dalle deduzioni dal reddito imponibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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