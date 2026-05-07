Dichiarazione dei redditi 2026 | come detrarre le spese degli abbonamenti Atm

Per la dichiarazione dei redditi del 2026, tra le spese che si possono portare in detrazione ci sono anche gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico. La possibilità riguarda le spese sostenute per gli abbonamenti acquistati durante l’anno precedente. La detrazione si applica agli abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La normativa prevede che queste spese siano documentate da ricevute o fatture.

Milano, 7 maggio 2026 – Dichiarazione dei redditi: fra le spese detraibili ci sono anche gli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico. Atm ha elaborato una guida per “soccorrere” i contribuenti nella raccolta di documentazione da presentare ai centri di assistenza fiscale o allegare alla dichiarazione precompilata. Innanzitutto va detto che la legge prevede una detrazione Irpef del 19% su un costo massimo annuo di 250 euro. Si possono detrarre le spese proprie e quelle dei familiari a carico. La trasmissione dei dati. Nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese per gli abbonamenti compaiono automaticamente. Sempre....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dichiarazione dei redditi 2026: come detrarre le spese degli abbonamenti Atm Notizie correlate Spese università, quanto si può detrarre nella dichiarazione dei redditi? Le nuove soglie per corso di laurea e zone geografiche degli ateneiCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 marzo del decreto del 30 dicembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito i... Leggi anche: Dichiarazione dei redditi 2026, via ai controlli del Fisco sulle spese mediche: le nuove regole sul 730 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Precompilata 2026, in una guida le informazioni utili per inviare il modello; Dichiarazione redditi 2026, ora disponibili i 730 precompilati. Le indicazioni del Fisco; 730 precompilato disponibile dal 30 aprile: guida alle novità 2026; Dichiarazione dei redditi 2026, le novità del 730: la tagliola sulle detrazioni a partire dai 75 mila euro. Dichiarazione dei redditi 2026: come detrarre le spese degli abbonamenti AtmVademecum riservato a chi scelga di rivolgersi ai Caf, ma anche a chi opti per la precompilata. L’agevolazione Irpef è del 19% su un costo massimo annuo di 250 euro ... ilgiorno.it Fisco dichiarazione, guida completa alle agevolazioni e detrazioni per contribuentiDichiarazione dei redditi 2026: tutte le nuove agevolazioni fiscali A partire dal 14 maggio 2026 i contribuenti possono presentare il modello 730/2026 ... assodigitale.it +++DICHIARAZIONE SINDACO CARMELO SANDOMENICO+++ "In queste ore ho letto dichiarazioni e commenti che stanno generando preoccupazione tra le famiglie interessate dagli assegni di cura per persone con disabilità gravissima. Comprendo le ansi - facebook.com facebook L’erede minorenne è obbligato a fare la dichiarazione per conto del genitore deceduto accettandone l'eredità con beneficio d'inventario. #730conCafAcli x.com