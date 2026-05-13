Dichiarazione dei redditi occhio agli scontrini | in quali casi vanno ancora conservati

Negli ultimi tempi si discute sulla necessità di conservare a lungo termine gli scontrini e le fatture, in particolare quelli della farmacia, che spesso si deteriorano nel tempo. Alcuni esperti hanno suggerito che potrebbe non essere più indispensabile conservarli per anni, considerando anche le nuove modalità di archiviazione digitale. La questione riguarda principalmente le situazioni in cui la documentazione può ancora essere richiesta in sede fiscale o legale.

Conservare per anni scontrini della farmacia ormai quasi illeggibili, ricevute pinzate e fatture sparse nei cassetti potrebbe presto diventare un’abitudine del passato. Con la nuova stagione del 730 cambia infatti il modo di gestire le spese mediche detraibili: per gran parte dei contribuenti non.🔗 Leggi su Today.it

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