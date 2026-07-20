Durante l’ultima puntata di Cronache Mondiali si è parlato del possibile trasferimento di Djed Spence all’Inter. L’esterno, che ha giocato con la maglia dell’Inghilterra, è considerato un obiettivo per la fascia destra, in sostituzione di Denzel Dumfries. Trevisani e Viviano hanno commentato che uno dei due acquisti dovrebbe essere confermato. L’interesse nei confronti di Spence è stato confermato come priorità dall’Inter.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Durante l’ultima puntata di Cronache Mondiali su Cronache di Spogliatoio si è discusso a lungo del futuro di Djed Spence, esterno che si è messo in mostra con la maglia dell’ Inghilterra e che è finito nell’obiettivo dell’Inter per la fascia destra del dopo Denzel Dumfries.. L’analisi di Viviano e Trevisani sul possibile colpo nerazzurro. Il dibattito a Cronache Mondiali ha visto protagonisti Emiliano Viviano e Riccardo Trevisani, i quali hanno espresso pareri contrastanti ma estremamente interessanti sulla fattibilità dell’operazione. Al centro del discorso ci sono le reali ... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Spence obiettivo dell’Inter, Viviano e Trevisani commentano: «Uno lo devono prendere»

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