Spence resta il primo obiettivo dell’Inter per la fascia! Contatti con gli Spurs

L’Inter sta trattando con gli Spurs per l’acquisto di Djed Spence, con una proposta di circa 35 milioni di euro. I contatti tra le due società sono in corso per definire i dettagli dell’operazione. Spence, dopo il Mondiale, è il principale candidato per sostituire Denzel Dumfries sulla fascia destra. La trattativa si sta concentrando sulla valutazione economica e sulle condizioni dell’accordo.

di Paolo Moramarco per definire i margini dell’operazione che si aggira attorno ai 35 milioni. Dopo il Mondiale, Djed Spence resta il profilo principale dell’ Inter per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a confrontarsi direttamente con il Tottenham nei prossimi giorni, per definire i margini di un’operazione che ruota attorno ai 35 milioni di euro, cifra fissata dagli Spurs. L’Inter non intende spingersi oltre, per non ridurre le risorse destinate agli altri reparti. Alternative per la fascia destra. Pur restando convinto delle qualità di Spence e della sua duttilità, il tecnico Cristian Chivu vede con interesse anche le piste alternative: tra queste Vanderson del Monaco, Givairo Read del Feyenoord, Nahuel Molina e Guela Doué. 🔗 Leggi su Internews24.com

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