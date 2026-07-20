Speaker Cenzou | il pioniere del rap napoletano celebra 30 anni di carriera con un concerto gratuito al Maschio Angioino
Il 24 luglio al Maschio Angioino di Napoli si terrà un concerto gratuito per celebrare i 30 anni di carriera di Speaker Cenzou, uno dei pionieri del rap napoletano. L’evento attirerà molti fan della scena underground locale, che si riuniranno per ascoltare dal vivo il rapper. La manifestazione rappresenta un’occasione per ricordare il suo ruolo nel panorama musicale della città, con un concerto che ha già suscitato grande attesa.
Grande attesa a Napoli per lo show di Speaker Cenzou il 24 luglio al Maschio Angioino: un live gratuito per i 30 anni di carriera del rapper. Il capoluogo campano si prepara a riabbracciare uno dei nomi più iconici e influenti della propria scena underground. Il celebre mc Speaker Cenzou tornerà a calcare le scene partenopee con un concerto speciale dopo un lungo periodo trascorso come ospite d’onore nei principali festival dedicati alla cultura hip hop. L’appuntamento per tutti gli appassionati è fissato per la serata del prossimo 24 luglio nella suggestiva cornice del Maschio Angioino, all’interno del cartellone di eventi del festival “Estate a Napoli 2026“. 🔗 Leggi su 2anews.it
Speaker Cenzou è ospite di 16 LA VERITÀ.
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