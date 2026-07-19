Due serate di musica al Maschio Angioino sono dedicate a artisti femminili. Gli eventi si svolgono in due giornate consecutive e prevedono concerti gratuiti. La manifestazione si tiene nell’area del castello e coinvolge diverse musiciste. L’ingresso è libero per tutti gli spettatori. Le serate si svolgono in un’atmosfera all’aperto, con performance di vari generi musicali.

La rassegna di concerti gratuiti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli per Napoli Città della Musica nell’ambito della manifestazione Estate a Napoli 2026, continua a trasformare il celebre Maschio Angioino in un palcoscenico d’eccezione fino al 25 luglio. E lo fa con un doppio colpo che unisce nuove promesse e una leggende della scena internazionale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Maschio Angioino due serate di musica tutte al femminile. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito

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