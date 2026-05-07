Il Maschio Angioino celebra le eccellenze | TerraViva e Casartigiani premiano 20 eccellenze dell’artigianato alimentare campano

Questa mattina, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare, organizzata dal Club delle Eccellenze TerraViva in collaborazione con Casartigiani Napoli. Durante l’evento sono state consegnate targhe a venti aziende campane che si sono distinte nel settore dell’artigianato alimentare. La manifestazione ha celebrato le eccellenze di questa filiera produttiva locale.

Presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino, si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna del Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare, promossa dal Club delle Eccellenze TerraViva, in collaborazione con Casartigiani Napoli. Un appuntamento che ha acceso i riflettori su 20 realtà.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli celebra il Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare tra pasta, dolci e mozzarelle.Napoli celebra il Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare tra pasta, dolci e mozzarelle. Leggi anche: Ad Anghiari tornano le eccellenze dell’artigianato Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli celebra l’artigianato alimentare: consegnato al Maschio Angioino il Premio Eccellenze; Napoli, il Maschio Angioino celebra le eccellenze: TerraViva e Casartigiani premiano 20 eccellenze dell’artigianato alimentare campanoPresso la Sala della Loggia del Maschio Angioino, si è svolta il 5 maggio la cerimonia di consegna del Premio Eccellenze; In Sicurezza… per la Vita!: Napoli celebra la cultura della prevenzione con i giovani; Ambiente: a Bacoli l’incontro su 20 anni di evoluzione normativa. Napoli celebra l’artigianato alimentare: consegnato al Maschio Angioino il Premio EccellenzeNapoli- Presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino, si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna del Premio Eccellenze dell’Artigianato Presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino, ... marigliano.net Eccellenze culinarie campane: Napoli celebra 20 artigiani del gusto.Fabrizio Luongo, segretario di Casartigiani Napoli, ha affermato che la qualità enogastronomica è strettamente connessa al turismo: Il vero Made in Naples nasce dall’incontro tra tradizione e ... napolipiu.com È nata oggi, ufficialmente, l’Associazione “La Rotta dei Focei – The Route of the Phocaeans”, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli - facebook.com facebook