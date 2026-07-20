Franco Birolo, tabaccaio del Padovano, è stato assolto dopo aver sparato e ucciso un ladro nel 2012. In un'intervista, afferma che lo Stato dovrebbe essere più severo con i criminali. La vicenda riguarda un episodio di difesa personale, che ha portato alla decisione giudiziaria di assoluzione. Birolo sottolinea la necessità di un intervento più deciso contro chi compie reati. La sentenza ha concluso il procedimento giudiziario avviato a seguito dell’episodio.

Franco Birolo, il tabaccaio del Padovano, assolto dopo aver sparato ai ladri, uccidendone uno nel 2012, a Tgcom24 commenta il caso Roggero. "Lo Stato deve accanirsi con i criminali non con la gente per bene, se no che messaggio passa la giustizia?", si chiede Birolo, sette anni di processo, prima ritenuto colpevole, poi assolto perché il reato non sussiste. I giudici gli riconobbero la legittima difesa. Che su Roggero aggiunge: "Non è una esecuzione, non è omicidio, è legittima difesa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sparò ai ladri e fu assolto, il tabaccaio Birolo sul caso Roggero: "Lo Stato deve accanirsi con i criminali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni sul caso Roggero: “No a risarcimenti se commetti un reato, lo Stato non sta con i criminali”La presidente del Consiglio ha commentato il caso Roggero affermando che lo Stato non sostiene i criminali e che non dovrebbe essere richiesto un...

Conte attacca il governo sul caso Roggero: “Sicurezza non è giustizia fai da te, lo Stato eviti il Far West”Il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato il governo, affermando che la sicurezza non si risolve con il fai da te e chiedendo allo Stato di...

Temi più discussi: Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga dopo l'assalto al suo negozio. Il gioielliere Mario Roggero si trova ora in un hotel insieme alla famiglia in attesa di costituirsi. Alfredo Ranavolo/Tg1. Segui tutti gli aggiornamenti su; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Franco Birolo, il tabaccaio assolto dopo aver sparato ai ladri: Grave la condanna del gioielliere Mario Roggero. I giudici non lo hanno capito.

La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che sparò ai ladri dopo aver subito una rapina armata nella sua attività. Per un uomo di 72 anni, significa di fatto passare il resto della vita in carcere. La legge ha p x.com

Sfida: Fai sì che il tuo prossimo Personaggio si crei da solo. reddit

Sparò e uccise un ladro entrato in casa della vicina sulla Cassia, Antonio Micarelli esce dal carcereAttenderà la sentenza della Corte d'Assise di Roma da casa Antonio Micarelli, la guardia giurata imputata per l'omicidio volontario di Anton Ciurcimuel e del tentato omicidio dei suoi due complici sor ... fanpage.it

Franco Birolo, il tabaccaio assolto dopo aver sparato ai ladri: Grave la condanna del gioielliere Mario Roggero. I giudici non lo hanno capitoPadova, il tabaccaio nel 2012 uccise uno dei ladri che tentavano di rubargli la cassa. Roggero spietato? Lo dice chi ha visto solo quel video ... corrieredelveneto.corriere.it