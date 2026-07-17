La presidente del Consiglio ha commentato il caso Roggero affermando che lo Stato non sostiene i criminali e che non dovrebbe essere richiesto un risarcimento in caso di aggressione e difesa personale. Ha scritto sui social che, se una persona aggredisce un’altra, non dovrebbe ricevere un risarcimento, sottolineando che non è giusto che chi si difende debba pagare. La dichiarazione si riferisce a un episodio in cui un individuo si è difeso da un'aggressione, ponendo l'accento sulla posizione dello Stato riguardo ai reati e ai risarcimenti.

“Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”. Recita così il post sui social della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riferito al ddl Sicurezza e anche al caso di Mario Roggero (senza nominarlo direttamente), il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo mentre erano in fuga. “Con l’ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni sul caso Roggero: “No a risarcimenti se commetti un reato, lo Stato non sta con i criminali”

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