Spagna tragedia nei festeggiamenti per il Mondiale | a Ciudad Rodrigo muore un 13enne
Durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna al Mondiale a Ciudad Rodrigo, un ragazzo di 13 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite gravemente. L’incidente è avvenuto nel comune della provincia di Salamanca, dove decine di persone si erano radunate per celebrare. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a salvare il giovane. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
I festeggiamenti per la vittoria della Spagna al Mondiale si sono trasformati in un vero e proprio dramma. A Ciudad Rodrigo, un comune situato nella provincia di Salamanca, un ragazzo di soli 13 anni ha perso la vita, mentre altre tre persone hanno riportato ferite gravi. Il disastro si è consumato a causa del parziale cedimento della fontana nota come Glorieta del Árbol Gordo. Secondo le ricostruzioni, una grande folla si era radunata direttamente all'interno della fontana per celebrare il trionfo. Per il peso delle persone aggrappate alla statua, una porzione della fontana ha improvvisamente ceduto, causando la caduta di una grossa pietra che ha colpito fatalmente la vittima. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it
Tragedia durante la festa in Spagna, ragazzino di 13 anni muore dopo il crollo di una fontana
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Una tragedia immane ha sconvolto Ciudad Rodrigo, in #Spagna, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo. Il cedimento strutturale di una fontana dovuto al peso eccessivo della folla ha causato la morte di un ragazzo di 13 anni. #ca x.com
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