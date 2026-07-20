Spagna tragedia nei festeggiamenti per il Mondiale | a Ciudad Rodrigo muore un 13enne

Notizia in breve

Durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna al Mondiale a Ciudad Rodrigo, un ragazzo di 13 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite gravemente. L’incidente è avvenuto nel comune della provincia di Salamanca, dove decine di persone si erano radunate per celebrare. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a salvare il giovane. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.