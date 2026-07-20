A Ciudad Rodrigo, comune nella provincia di Salamanca, nella Spagna occidentale, un adolescente ha perso la vita durante la festa in corso per le strade della città. Secondo quanto riferito dal quotidiano El País, il giovane, insieme ad altre persone, stava facendo baldoria nella fontana dell'Albero Grasso quando all'improvviso, intorno a mezzanotte e mezzo, la struttura è ceduta. Immediato l'intervento degli agenti di polizia, ma le ferite riportate dal ragazzino si sono rivelate troppo gravi L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Spagna, tragedia durante i festeggiamenti per i Mondiali: 13enne muore per crollo fontana

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