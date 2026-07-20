Durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 a Ciudad Rodrigo, una fontana è crollata, causando la morte di un ragazzo di 13 anni. La tragedia si è verificata nel centro della città, dove si stava svolgendo la celebrazione. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non sono riusciti a salvare il giovane. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del crollo.

La festa della Spagna per la vittoria ai Mondiali 2026 si è trasformata in tragedia a Ciudad Rodrigo, Salamanca, dove un 13enne è morto in seguito al crollo di una fontana. Altre due persone sono rimaste ferite. Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da El Pais, un gruppo di giovani si trovava all’interno della fontana di Árbol Gordo per celebrare il successo della “Roja” quando parte della struttura è crollata sotto il peso della folla. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Fontana crolla nella festa per la vittoria della Spagna ai Mondiali, 13enne morto schiacciato a Ciudad Rodrigo

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