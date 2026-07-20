Spagna 13enne muore durante i festeggiamenti per la vittoria ai Mondiali
Un ragazzo di 13 anni è morto durante i festeggiamenti per la vittoria ai Mondiali. Si trovava in una fontana quando è crollata sotto le persone che si erano radunate sopra. La polizia è intervenuta per liberarlo, ma il ragazzo è deceduto a causa delle ferite riportate. Altri presenti sono stati assistiti sul posto. La fontana è stata chiusa e sarà oggetto di verifiche.
Il ragazzo si trovava all’interno di una fontana, crollata mentre diverse persone di trovavano sopra. La polizia è intervenuta per liberarlo ma è morto per le ferite riportate. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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