spagna 13enne muore durante i festeggiamenti per la vittoria ai mondiali

Notizia in breve

Un ragazzo di 13 anni è morto durante i festeggiamenti per la vittoria ai Mondiali. Si trovava in una fontana quando è crollata sotto le persone che si erano radunate sopra. La polizia è intervenuta per liberarlo, ma il ragazzo è deceduto a causa delle ferite riportate. Altri presenti sono stati assistiti sul posto. La fontana è stata chiusa e sarà oggetto di verifiche.