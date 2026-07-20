Spagna tragedia durante i festeggiamenti | muore un tredicenne per il crollo di una fontana

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio nei Mondiali, un tredicenne è rimasto ucciso nel crollo di una fontana a Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale. L’incidente si è verificato nella notte, mentre i festeggiamenti erano in corso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il ragazzo è stato trovato senza vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del crollo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un adolescente di 13 anni è morto nella notte a Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio nella finale dei Mondiali. Lo ha annunciato il Comune della città. "Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni (.) Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia", ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione "agli altri feriti". Secondo i media spagnoli, il ragazzo è morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi spettatori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

spagna tragedia durante i festeggiamenti muore un tredicenne per il crollo di una fontana
© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna, tragedia durante i festeggiamenti: muore un tredicenne per il crollo di una fontana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tragedia durante la festa in Spagna, ragazzino di 13 anni muore dopo il crollo di una fontana

Video Tragedia durante la festa in Spagna, ?ragazzino di 13 anni muore dopo il crollo di una fontana

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Spagna, tragedia durante i festeggiamenti per i Mondiali: 13enne muore per crollo fontana

Festeggiamenti per il trionfo della Spagna ai Mondiali: muore un ragazzo di 13 anni dopo il crollo di una fontanaUn ragazzo di 13 anni è morto dopo il crollo di una fontana durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio 2026 a Ciudad...

Temi più discussi: Spagna, tragedia durante i festeggiamenti per il Mondiale: muore 13enne; Andalusia, incendio nei boschi: almeno 12 morti e 23 dispersi; Incendio Andalusia: 12 morti intrappolati nelle auto in fuga; Il re Felipe VI sconvolto dall'incendio di Almería, almeno 12 morti.

spagna tragedia durante iTragedia in Spagna durante i festeggiamenti per i Mondiali: morto un 13enneUn adolescente di 13 anni è morto nella notte a Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio nella finale dei Mondiali. Lo ha annunciato ... gazzettadiparma.it

spagna tragedia durante iTragedia in Spagna dopo la vittoria Mondiale: muore un ragazzo di soli 13 anniSecondo i media spagnoli, l’adolescente è morto nel crollo di una fontana: l’annuncio del comune di Ciudad Rodrigo ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web