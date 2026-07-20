Spagna tragedia durante i festeggiamenti | muore un tredicenne per il crollo di una fontana

Durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio nei Mondiali, un tredicenne è rimasto ucciso nel crollo di una fontana a Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale. L’incidente si è verificato nella notte, mentre i festeggiamenti erano in corso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il ragazzo è stato trovato senza vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del crollo.

Un adolescente di 13 anni è morto nella notte a Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio nella finale dei Mondiali. Lo ha annunciato il Comune della città. "Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni (.) Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia", ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione "agli altri feriti". Secondo i media spagnoli, il ragazzo è morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi spettatori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Tragedia durante la festa in Spagna, ragazzino di 13 anni muore dopo il crollo di una fontana

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