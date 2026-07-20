Spagna sul tetto del mondo | Torres firma il trionfo ai supplementari Argentina ko 1-0

La Spagna ha vinto il Mondiale 2026 battendo l'Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari. La rete decisiva è arrivata al 106 minuto, firmata da Ferran Torres. La finale si è giocata a East Rutherford, nel New Jersey, e ha visto le due nazionali affrontarsi in una partita intensa. La vittoria permette alla Spagna di conquistare il suo secondo titolo mondiale.

La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. A East Rutherford, nel New Jersey, la nazionale guidata da Luis de la Fuente supera l’Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari grazie alla rete decisiva di Ferran Torres al 106?, conquistando il Mondiale 2026 al termine di una finale intensa e combattuta. Per oltre cento minuti la Roja ha imposto il proprio gioco, dominando il possesso del pallone e creando numerose occasioni da gol. L’Argentina, campione del mondo in carica, ha resistito grazie alle parate di Emiliano Martínez e a una fase difensiva compatta, ma ha faticato enormemente a rendersi pericolosa in attacco. L’episodio che cambia definitivamente l’inerzia del match arriva nel finale dei tempi regolamentari, quando Enzo Fernández lascia i sudamericani in inferiorità numerica dopo l’espulsione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ferran Torres! Spagna avanti ai supplementari, Argentina alle corde (e in 10)La partita tra Spagna e Argentina si è conclusa con la vittoria della Spagna ai supplementari, dopo che Ferran Torres ha segnato all’inizio del...

Argentina in semifinale soffrendo, Svizzera ko ai supplementariJulian Alvarez ha segnato un gol decisivo che ha portato l'Argentina in semifinale, superando la Svizzera ai supplementari.

Temi più discussi: Spagna sul tetto del mondo. Argentina battuta ai supplementari 1 a 0; Ferran Torres come Iniesta, Spagna campione del mondo ai supplementari! Messi KO; Troppo sole: il boom del fotovoltaico in Spagna è già un flop?; Mondiali, la finale Spagna-Argentina 'divide' il Vaticano: sarà derby anche tra porporati.

LA #SPAGNA VINCE IL #MONDIALE La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia: a sedici anni di distanza dal primo trofeo, le Furie Rosse tornano sul tetto del mondo. A decidere la sfida contro l’Argentina è stato Ferrán Torr x.com

Spagna-Argentina 1-0: la Roja torna sul tetto del mondo dopo 16 anni, decisivo Ferran Torres nei supplementari! Scaloni e Messi al tappetoSpagna-Argentina 1-0: la Roja torna sul tetto del mondo dopo 16 anni, decisivo Ferran Torres nei supplementari! Scaloni e Messi al tappeto al MetLife Stadium ... eurosport.it

Spagna campione del mondo! L'Argentina di Messi surclassata, Ferran Torres decisivo ai supplementariFinale a senso unico dominata dalla Roja, Scaloni tra infortuni e difensori lascia fuori Lautaro Martinez dalla partita. Enzo Fernandez espulso nei tempi regolamentari ... tuttosport.com