Ferran Torres! Spagna avanti ai supplementari Argentina alle corde e in 10

La partita tra Spagna e Argentina si è conclusa con la vittoria della Spagna ai supplementari, dopo che Ferran Torres ha segnato all’inizio del secondo tempo supplementare. La nazionale argentina, in inferiorità numerica, ha resistito fino al gol decisivo. La fase finale della finale dei Mondiali 2026 ha visto la Spagna prendere il controllo subito dopo il primo tempo supplementare, mentre l’Argentina ha tentato di reagire nonostante le difficoltà numeriche.

Ore 23.46 – FERRAN TORRES! La Spagna sblocca il risultato all’inizio del secondo supplementare. Ore 23.19 – La Spagna prende subito il controllo della finale dei Mondiali 2026, ma l’Argentina resiste. All’hydration break il risultato è ancora fermo sullo 0-0, nonostante un avvio quasi interamente favorevole alla squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja prova a imporre il proprio ritmo fin dal fischio d’inizio, attraverso il possesso del pallone e una pressione costante nella metà campo avversaria. L’Argentina risponde con intensità e agonismo, abbassando però il proprio baricentro e lasciando l’iniziativa agli spagnoli. La prima grande occasione arriva al 6’. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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