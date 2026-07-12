argentina in semifinale soffrendo svizzera ko ai supplementari

Julian Alvarez ha segnato un gol decisivo che ha portato l'Argentina in semifinale, superando la Svizzera ai supplementari. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra sudamericana, che ora affronterà l’Inghilterra in finale. La sfida si è svolta a Kansas City, negli Stati Uniti. La squadra argentina ha dovuto affrontare momenti difficili durante la partita prima di ottenere il risultato finale.

Alvarez decisivo, per posto in finale sarà sfida all'Inghilterra KANSAS CITY (STATI UNITI) - Julian Alvarez spedisce una brutta Argentina in semifinale. Una Seleccion sottotono soffre e la spunta 3-1 ai supplementari su una Svizzera solida e concreta. Vantaggio iniziale della squadra di Scaloni con Mac Allister (10'), ma sono sempre gli elvetici a fare la partita. Al 67' arriva il meritato pareggio, ma l'espulsione per doppia ammonizione di Embolo cambia l'inerzia del match verso Messi e compagni, che riescono ad evitare i rigori grazie a uno splendido destro a giro di Alvarez al 112'. Nel recupero Lautaro Martinez chiude i conti al 121' per il 3-1 finale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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