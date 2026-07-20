Spagna sul tetto del mondo Messi chiude senza trionfo
La Spagna ha vinto la finale mondiale, conquistando il secondo titolo dopo quello del 2010. La partita è durata 106 minuti più recuperi, con la squadra spagnola che ha segnato il gol decisivo grazie a Ferran Torres, che ha finalizzato un assist di Nico Williams. L’Argentina ha resistito a lungo, ma alla fine è stata sconfitta. La vittoria è stata netta e indiscutibile.
La Spagna torna sul tetto del mondo, campione per la seconda volta dopo il Sudafrica 2010. Vittoria netta, indiscutibile anche se per piegare la resistenza dell’Argentina ci sono voluti 106 minuti (più recuperi vari) e una stilettata di Ferran Torres su assist di Nico Williams. Il secondo tempo supplementare era iniziato da pochissimo e l’Albiceleste stava raccogliendo le ultime energie per provare ad arrivare ai rigori dopo aver vissuto una finale di puro contenimento, dall’inizio alla fine e non solo dopo essere stata lasciata in inferiorità numerica da Enzo Fernandez. L’espulsione del centrocampista è stato l’evento che ha definitivamente indirizzato la sfida. 🔗 Leggi su Panorama.it
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