spagna sul tetto del mondo messi chiude senza trionfo

Notizia in breve

La Spagna ha vinto la finale mondiale, conquistando il secondo titolo dopo quello del 2010. La partita è durata 106 minuti più recuperi, con la squadra spagnola che ha segnato il gol decisivo grazie a Ferran Torres, che ha finalizzato un assist di Nico Williams. L’Argentina ha resistito a lungo, ma alla fine è stata sconfitta. La vittoria è stata netta e indiscutibile.