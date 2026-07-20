Spagna sul tetto del Mondo | Ferran Torres firma la finale contro l’Argentina

Ferran Torres ha segnato il gol decisivo nei supplementari, portando la Spagna alla vittoria contro l’Argentina in finale mondiale. L’attaccante del Barcellona ha realizzato il colpo del KO per la squadra spagnola, che si è laureata campione del mondo. La partita si è conclusa ai supplementari dopo il pareggio nei tempi regolamentari.

La Roja è campione del Mondo, ai supplementari la decide l'attaccante del Barcellona che mette a segno il colpo del KO per l'Albiceleste La Spagna è campione del Mondo, battuta l’Argentina ai supplementari. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente e nessuna menzione per Messi e compagni che chiudono i tempi regolamentari senza mai tirare, poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez e lascia i suoi in 10. Si va ai supplementari, dove al 106' Ferran Torres trova il gol dell’1-0 che manda in visibilio gli spagnoli. Comincia la finale delMondialetra Argentina e Spagna e dopo cinque minuti è uno dei giocatori più attesi a rendersi pericoloso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Spagna in semifinale: ora arriva la Francia

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