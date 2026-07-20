La Spagna ha vinto il suo secondo titolo mondiale battendo l’Argentina 1-0 ai supplementari, grazie a un gol di Ferran Torres al 106’. La finale si è disputata al MetLife Stadium di New York. Messi ha lasciato il campo in lacrime dopo la sconfitta. La partita è terminata con la vittoria della squadra europea, che conquista il titolo dopo 16 anni dal primo trionfo del 2010.

La Spagna è campione del mondo. Al MetLife Stadium di New York la Roja ha battuto l’Argentina 1-0 ai tempi supplementari grazie al gol di Ferran Torres al 106?, conquistando il secondo Mondiale della sua storia sedici anni dopo il trionfo del 2010. Si chiude così il Mondiale più ricco e spettacolare di sempre, quello del primo halftime show in stile Super Bowl e dei ricavi record annunciati dalla Fifa. Ma soprattutto si chiude un’epoca del calcio e se ne apre un’altra: Lionel Messi lascia il palcoscenico mondiale, Lamine Yamal sale sul trono. La finale che tutti avevano raccontato come la sfida tra il più grande calciatore della sua generazione e il talento destinato a dominarne la prossima si è conclusa proprio come il calcio ama fare: con un passaggio di consegne. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Spagna sul tetto del mondo, Argentina ko: Messi saluta in lacrime

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SPAGNA SUL TETTO DEL MONDO: LA NUOVA GENERAZIONE MONDIALE

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