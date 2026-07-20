Nel 2010, la vittoria del Mondiale ha coinciso con un Paese in forte crisi economica, con una disoccupazione giovanile vicino al 40% e problemi derivanti dalla crisi immobiliare e del debito. La vittoria di quella nazionale rappresentò un momento di grande entusiasmo, mentre l’economia attraversava una fase difficile. La vittoria sportiva si verificò in un momento in cui il Paese stava affrontando sfide economiche significative.

Quando Iniesta, su assist di Fabregas, segnò il gol-vittoria a Johannesburg contro l’Olanda nel 2010, la Spagna stava entrando nella fase più difficile della tempesta economica innescata dallo scoppio della bolla immobiliare e aggravata dalla crisi del debito, con una disoccupazione giovanile vicina al 40%. La Coppa del Mondo vinta nel 2010 da quella generazione di fenomeni (c’erano pure Casillas e Puyol, Xavi e Piqué, Sergio Ramos e Busquets) ebbe un effetto catartico per il Paese, che negli anni successivi avrebbe attinto a 41 miliardi di euro dal fondo salva-Stati dell’Unione europea per ricapitalizzare le proprie banche. Stavolta è tutta un’altra cosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna, quanto vale la vittoria del Mondiale per un Paese già in crescita?

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Granada Cayó y Cambió la Historia de España para Siempre

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