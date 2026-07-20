La Federazione spagnola riceverà 50 milioni di dollari dalla FIFA per aver vinto il Mondiale. La cifra rappresenta il premio ufficiale per la squadra campione, secondo le regole del torneo. La vittoria ha portato anche una ricompensa economica diretta, oltre alla gloria sportiva. La distribuzione dei premi viene stabilita dalla FIFA e destinata alla federazione nazionale vincitrice del torneo.

Sì, certo, la gloria eterna, la memoria collettiva che ricorderà questi 11 uomini per l’eternità, ma anche, tornando ad argomenti molto più materiali, i soldi che la Fifa verserà alla Federazione spagnola per la vittoria finale di questo Mondiale da record. Ne parla AS. Spagna, la vittoria ti fa ricca. Scrive As: “La Spagna riceverà una pioggia di milioni per il successo ottenuto in terra nordamericana. Da una parte c’è il dato più evidente, ovvero i 50 milioni di dollari (44 milioni di euro) assegnati dalla Fifa alla nazionale vincitrice del titolo, ai quali bisogna aggiungere il valore intangibile e gli introiti previsti nei numerosi contratti pubblicitari che la Federazione ha firmato prima del Mondiale e che, con il trionfo, aumentano il loro valore economico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Spagna ricoperta d’oro: incasserà 50 milioni di dollari per la vittoria del Mondiale

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