LIVE Alle 21 Spagna-Argentina | Yamal contro Messi chi vince prende il mondo

Alle 21, si gioca la finale tra Spagna e Argentina. Yamal e Messi sono in campo: il vincitore si aggiudica il titolo mondiale. Messi ha scritto su Instagram che il vero valore di questa avventura sono stati gli anni vissuti, non i trofei. La partita si svolge con i due campioni pronti a sfidarsi per il massimo traguardo. La finale si tiene in uno stadio pieno, con milioni di spettatori collegati in diretta.

Leo Messi ha pubblicato un messaggio piuttosto lungo su Instagram alla vigilia della finale. "La cosa più bella di tutti questi anni non sono stati i titoli, è stato l'intero viaggio. Condividere la vita quotidiana con questo gruppo, competere insieme, alzarsi nei momenti difficili e godersi ogni passo. (.) Non importa cosa succeda domani, questo gruppo ha già scritto una storia che non dimenticheremo mai e che nessuno potrà cancellare". La Spagna giocherà in rosso: niente maglia bianca vista in semifinale e contro il Portogallo. L'Argentina in albiceleste: niente maglia blu anti-Inghilterra. Messi a tutta pagina sulla prima del quotidiano sportivo argentino Olé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Verso SPAGNA-ARGENTINA: YAMAL vs MESSI, chi la spunterà

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