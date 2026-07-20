Durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio, una fontana in una città spagnola è crollata, causando la morte di un bambino di 13 anni. L’incidente si è verificato nel centro della città, dove la folla si era radunata per celebrare. La fontana si è sgretolata improvvisamente, provocando il crollo e l’incidente fatale. Non ci sono altri feriti segnalati. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo.

Una festa rovinata dal dramma. La città di Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale ha vissuto momenti da incubo durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo da parte della squadra di De La Fuente. Un ragazzino di 13enne, stando a quanto riportano i media iberici, è morto in seguito al crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi tifosi. Si registrano anche feriti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Spagna, dai festeggiamenti al dramma: crolla una fontana e uccide un 13enne

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