Spagna campione del mondo | Argentina ko Decide Ferran Torres

La Spagna ha conquistato il suo secondo titolo mondiale dopo 16 anni, battendo l'Argentina in finale. La partita si è conclusa con un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. La gara si è svolta con la squadra spagnola dominante, senza segnature nelle prime fasi. La vittoria è arrivata dopo un match a senso unico, che ha visto la Spagna prevalere sull’avversario.

Dopo sedici anni la Spagna vince nuovamente la Coppa del Mondo: è il secondo titolo Mondiale dopo quello ottenuto in Sudafrica nel 2010. Ha deciso un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare, dopo una partita a senso unico. La Spagna fa pesare il proprio predominio, l'Argentina prova a resistere e a ribellarsi; lo spartito è un riflesso storico che si ripropone nel giorno dell'indipendenza rioplatense e che ridesta malanimo tra dominanti e dominati. Yamal ci prova subito trovando la risposta del portiere argentino. I sudamericani pensano soltanto a rompere il gioco, sono scarsamente propositivi, mentre la Spagna attacca, ma... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO! La decide FERRAN TORRES!

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