La Spagna ha vinto il Mondiale, battendo l’Argentina 1-0 ai supplementari. La rete decisiva di Ferran Torres è arrivata all’inizio del secondo tempo supplementare. L’Argentina ha giocato in dieci uomini per buona parte della partita, ma non è riuscita a pareggiare. È il secondo titolo mondiale per la nazionale spagnola, dopo quello del 2010. La partita si è conclusa con la vittoria del collettivo spagnolo, senza ulteriori reti o proteste.

La Spagna è campione del mondo. Per la seconda volta nella storia dopo il successo del 2010. La squadra di De La Fuente ha vinto 1-0, rete decisiva di Ferran Torres all’inizio del secondo tempo supplementare. L’Argentina era in dieci uomini per l’espulsione di Enzo Fernandez sul finire dei tempi regolamentari. La partita è finita in quel momento. La Spagna ha avuto sempre il controllo della partita. Ha anche segnato nella ripresa, con Nico Williams: rete annullata per motivi non proprio chiarissimi. Per Messi quindi niente due Mondiali consecutivi. Ne ha vinto uno e ha perso due finali: nel 2014 e stasera. Meritato il successo della Spagna che ha vinto col collettivo, non con Yamal che anche stasera è rimasto in ombra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Spagna campione del mondo, vittoria del collettivo. Messi sconfitto ai supplementari con l’Argentina in dieci

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