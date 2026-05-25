L’allenatore della nazionale spagnola ha annunciato la rosa di 26 giocatori per la Coppa del Mondo 2026, senza includere atleti del Real Madrid. La squadra partirà per il torneo in Nord America, con la federazione che punta a ottenere un risultato importante. La lista dei convocati comprende giocatori delle principali squadre nazionali, ma nessun elemento del club madrileno. La competizione si svolgerà nel prossimo anno e rappresenta un appuntamento chiave per le nazionali coinvolte.

2026-05-25 14:56:00 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore della Spagna Luis de la Fuente ha nominato i 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026, con i campioni d’Europa diretti in Nord America tra i favoriti per sollevare il trofeo. La Roja punta a vincere la competizione solo per la seconda volta nella sua storia, dopo aver trionfato in precedenza nel 2010. C’erano state preoccupazioni per gli infortuni riguardanti diversi giocatori chiave nella preparazione del torneo, con Mikel Merino, Nico Williams e Lamine Yamal che si stavano tutti riprendendo dai recenti problemi di forma fisica. Il centrocampista del Barcellona Fermin Lopez è stato completamente assente dopo aver riportato una frattura al metatarso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La squadra della Spagna per la Coppa del Mondo è stata confermata senza giocatori del Real Madrid inclusi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Qual è stato il tragico destino dei 13 giocatori spagnoli dopo la Coppa del Mondo del 1998

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, la lista della Spagna fa discutere: fuori tutti i giocatori del Real Madrid!Il ct della nazionale spagnola ha annunciato la lista dei convocati per i Mondiali 2026, suscitando polemiche.

Confermata la squadra portoghese per la Coppa del Mondo mentre Ronaldo ha l’ultima possibilità di vincere il premio più grande del calcioLa squadra portoghese è stata ufficialmente confermata per partecipare ai Mondiali del 2026.

Temi più discussi: Chi ha vinto più mondiali di calcio: l'albo d'oro; Toney e Watkins convocati dalla nazionale inglese; Mondiali di calcio: chi sono i marcatori più giovani? L'elenco completo; Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile 2027: calendario e risultati.

Nessun giocatore del Real Madrid nella squadra della Spagna per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo reddit

La rosa della Spagna che punterà alla Coppa del Mondo FIFA 2026Marc Pubill ed Eric Garcia entrano in lista grazie a ottime stagioni, avranno come punti di riferimento Lamine Yamal, Rodri e Pedri. fifa.com

Cos'è successo alle favorite per la Coppa del Mondo?La Spagna è probabilmente la favorita per la vittoria della Coppa del Mondo FIFA 2026. Questo, tuttavia, non è di buon auspicio per gli uomini di Luis de la Fuente. fifa.com