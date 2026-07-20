Dopo la vittoria della Spagna nella finale mondiale, si sono verificati scontri tra i giocatori e il pubblico. La partita si è conclusa con l'Argentina in lacrime e un caos generale sul campo. Secondo le ricostruzioni, Ferran Torres ha avuto un ruolo decisivo nel risultato. La tensione si è poi tradotta in una rissa, creando il caos finale. La Spagna ha conquistato il titolo mondiale, ma l’evento è stato segnato anche da momenti di scontro e confusione.

Spagna campione del mondo, Ferran Torres decide la finale: Argentina in lacrime e rissa nel finale. La ricostruzione su quanto accaduto. La Spagna è campione del mondo. Un gol di Ferran Torres nei tempi supplementari ha consegnato alle Furie Rosse il Mondiale 2026, chiudendo una finale tesa e bloccata contro l’ Argentina. La rete decisiva è arrivata al minuto 106, dopo una partita rimasta a lungo inchiodata sullo 0-0 e caratterizzata da poche vere occasioni da gol. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Per la Spagna si tratta della quarta Coppa del Mondo della propria storia, un trionfo che conferma la forza di una generazione capace di arrivare fino in fondo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna campione del mondo, ma esplode la rissa: caos in campo dopo la finale con l’Argentina

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ADANI IMPAZZISCE al GOL di LAUTARO - INGHILTERRA-ARGENTINA (1-2)

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