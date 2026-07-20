La Spagna è di nuovo campione del mondo! Battuta l’Argentina in finale

La Spagna ha vinto la finale del Mondiale contro l’Argentina, con un punteggio di 1-0. La partita si è giocata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, e si è conclusa dopo oltre 140 minuti, inclusi i tempi supplementari e i recuperi. Questa vittoria segna il secondo titolo mondiale per la nazionale spagnola. La partita ha visto una lunga fase di gioco senza reti prima del gol decisivo.

Una festa Roja. L a Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia: nella finale del MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, è arrivata la vittoria per 1-0 contro l’Argentina, in un ultimo atto lunghissimo, durato oltre 140 minuti di gioco considerando anche i recuperi. Il gol decisivo per la vittoria è arrivato al minuto 106, all’inizio del secondo tempo supplementare, realizzato con un sinistro potente da Ferran Torres, attaccante del Barcellona e subentrato nel corso del secondo tempo dei regolamentari a Oyarzabal. Subentrato anche l’assist-man Nico Williams, dell’Athletic Club, autore della torre decisiva sul secondo palo su cross di Pedro Porro dalla destra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO! Battuta l'Argentina 1-0 in una finale storica

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