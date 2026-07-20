La finale dei Mondiali 2026 si è conclusa con la vittoria della Spagna sulla Argentina. La partita si è giocata al MetLife Stadium di East Rutherford, con la Spagna che ha ottenuto il risultato decisivo. Prima dell'inizio, durante la cerimonia di apertura, si sono esibiti artisti come Robbie Williams, Nicole Scherzinger e Laura Pausini, che hanno cantato l'inno della FIFA.

Spagna e Argentina protagoniste della finale dei Mondiali 2026. Ecco cosa è successo al MetLife Stadium di East Rutherford Robbie Williams, Nicole Scherzinger e la nostra Laura Pausini si esibiscono nell’inno della FIFA nella cerimonia che precede l’inizio della finale tra Spagna e Argentina. – calciomercato.it (foto Ansa) Le due squadre scendono in campo in un clima rovente e il gran caldo influisce su un primo tempo non certo esaltante. Lo domina la Spagna che non concede nulla all’Argentina pur rendendosi poco pericolosa dalle parti di Martinez. Il portiere argentino è impegnato solo al 4? quando Yamal penetra dalla destra e conclude con un sinistro rasoterra bloccato in due tempi dall’estremo difensore avversario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Spagna è campione del mondo, Ferran Torres stende l’Argentina in una finale dominata

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spagna campione del mondo Grazie a Ferran Torres

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