Spagna campione del mondo! L'Argentina abdica senza tirare in porta mai visto in finale ai Mondiali
La Spagna ha vinto la finale mondiale con un gol di Ferran Torres nei supplementari. L'Argentina, senza mai tirare in porta, ha concluso la partita senza segnare. La squadra spagnola, in superiorità numerica, ha controllato il gioco ma non è riuscita a trovare il gol nei 90 minuti regolamentari. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.
Un gol di Ferran Torres nei supplementari sblocca una brutta finale. Vincono 1-0 le Furie Rosse che, in superiorità numerica, dominano il gioco ma non trovano mai il guizzo nei 90 minuti regolamentari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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